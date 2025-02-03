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Сегодня, 21:48

Просветов: «В Америке ажиотаж вокруг рекорда Овечкина такой же, как в России»

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Вратарь ЦСКА и экс-игрок «Колорадо» Иван Просветов высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

У россиянина 877 голов в 1462 матчах, у великого канадца — 894 гола за 1487 игр.

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«В Северной Америке все следят за гонкой Овечкина за рекордом Гретцки. И все ждут, когда Александр побьет рекорд. В целом это очень хорошо для хоккея и развития нашего спорта, что есть такая мировая новость. Поэтому там все этого очень ждут, говорят об этом во всех подкастах. Повторюсь, что это здорово как для российского хоккея, что главное лицо — наш игрок, так и для НХЛ. В Северной Америке ажиотаж вокруг рекорда Овечкина такой же, как и в России. Лично я думаю, что Овечкин, конечно, побьет рекорд Гретцки. Вряд ли у него получится сделать это в нынешнем сезоне, но в следующем это уже точно произойдет», — приводит Legalbet слова Просветова.

В этом сезоне Овечкин набрал 38 (24+14) очков в 36 матчах за «Вашингтон».

Источник: legalbet.ru
Александр Овечкин
Иван Просветов
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