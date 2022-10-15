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Сегодня, 05:17

Гол Меркулова помог «Провиденсу» обыграть «Бриджпорт Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Провиденс» переиграл «Бриджпорт Айлендерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата АХЛ. Для команд это первая игра в новом сезоне.

В составе фарм-клуба «Бостона» голом отметился российский нападающий Георгий Меркулов. 22-летний россиянин проводит третий сезон в Северной Америке.

Весной этого года «Брюинз» подписали с российским нападающим контракт новичка, так как ранее игрок не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Ранее он выступал в NCAA за команду университета Огайо, набрав в 36 матчах 34 (20+14) очка.

В России Меркулов занимался в системе СКА, а также играл за «Капитан» в МХЛ и за «Тамбов» в ВХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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