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«Херши Беарз» обыграли «Провиденс», Мирошниченко забил шестой гол в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарз» на выезде обыграл «Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 2:1.

У гостей забили Иван Мирошниченко и Итэн Франк. Мирошниченко забросил шестую шайбу в сезоне-2024/25, теперь у него 10 (6+4) очков в 8 матчах. Другой российский форвард «Херши» Богдан Тринеев сделал результативную передачу.

Единственный гол хозяев на счету Вини Леттьери с передачи российского форварда Георгия Меркулова.

«Херши» возглавляет таблицу Атлантического дивизиона АХЛ с 13 очками в 8 матчах. «Провиденс», являющийся фарм-клубом «Бостона», занимает седьмую строчку с 4 очками в 6 играх.

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