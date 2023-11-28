Проворов назвал сумасшествием четыре шайбы россиян в матче с «Бостоном»

Сегодня, 11:03
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов поделился мнением о достижении российских игроков в матче против «Бостона» (5:2).
В матче регулярного чемпионата НХЛ голы забили четыре российских игрока «Блю Джекетс» — Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Проворов и Кирилл Марченко.
«Это сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно было всем вместе привнести вклад в победу своими голами», — цитирует игрока пресс-служба «Блю Джекетс».
После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.
Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!