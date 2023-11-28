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НХЛ

Сегодня, 11:03

Проворов назвал сумасшествием четыре шайбы россиян в матче с «Бостоном»

Руслан Минаев
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов поделился мнением о достижении российских игроков в матче против «Бостона» (5:2).

В матче регулярного чемпионата НХЛ голы забили четыре российских игрока «Блю Джекетс» — Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Проворов и Кирилл Марченко.

«Это сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно было всем вместе привнести вклад в победу своими голами», — цитирует игрока пресс-служба «Блю Джекетс».

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!

Иван Проворов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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