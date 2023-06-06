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Сегодня, 20:45

Проворов продолжит карьеру в «Коламбусе»

Хоккеист Иван Проворов.
Иван Проворов.
Фото Global Look Press
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отправился в «Коламбус» в обмен на защитника Кайла Уокера и вратаря Кэла Петерсена из «Лос-Анджелеса», утверждает журналист Давид Паньотта. По его данным, клубы провели трехстороннюю сделку.

При этом «Кингз» возьмут на себя 30 процентов зарплаты 26-летнего Проворова, который проходит через клуб транзитом.

Контракт россиянина с годовой зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан еще на два сезона.

В текущем сезоне Проворов провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерз» и набрал 27 (6+21) очков. В ноябре 2022-го защитник набрал свое 200-е очко в НХЛ.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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