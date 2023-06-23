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Сегодня, 02:36

Проворов об обмене в «Коламбус»: «Мне будет интересно играть здесь, с нетерпением жду начала сезона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Коламбуса», российский защитник Иван Проворов прокомментировал свой переход в клуб из «Филадельфии».

«Каждый раз, когда ты присоединяешься к новой команде, знакомишься с одноклубниками и новым городом, это приносит позитив. Это помогает тебе играть лучше и сохранять силы на весь сезон. Я чувствовал, что меня могут обменять, особенно с учетом того, в каком направлении двигается «Филадельфия» — долгосрочная перестройка.
В «Коламбусе» много отличных и талантливых игроков, способных проводить комбинации и двигать шайбу, это мой стиль игры. С нетерпением жду начала сезона. В «Филадельфии» были проблемы с составом из-за травм, из-за этого у нас не все получалось, мы мало играли с шайбой, в таких условиях трудно что-то создавать в атаке. Поэтому мне будет очень интересно играть за «Коламбус», тут много хороших атакующих хоккеистов, которые знают, как забрасывать шайбы», — приводит официальный сайт НХЛ слова Проворова.

Проворов выступал за «Филадельфию» с 2016 года. В сезоне-2022/23 он провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 27 (6+21) очков.

6 июня «Филадельфия» обменяла 26-летнего россиянина в «Коламбус».

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