Проворов об отказе в поддержке меньшинств: «Людям, наоборот, понравился этот поступок — настоял на своем»

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов рассказал, какая реакция последовала после его отказа от участия в поддержке меньшинств.

По его словам, в первые сутки он получил в свою сторону негатив в соцсетях.

«В России все поддерживали, там тоже друзья, знакомые поддерживали. А следующие две-три недели пошел позитив.

Людям, наоборот, понравился этот поступок — настоял на своем, на вере, на религии», — сказал хоккеист в интервью YouTube-каналу «Скользкий лед».

Ранее от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и хоккеисты «Флориды» Эрик Сталл и Марк Стаал.