Конюхов: «Плохо отношусь к Овечкину, не уважаю его и руки бы не подал»

Путешественник Федор Конюхов объяснил, почему не уважает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал! Почему? Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять!» — цитирует Конюхова matchtv.ru.

Также путешественник добавил, что Овечкин не обойдет канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю», — сказал он.

Ранее российский хоккеист заявил, что вернется в Москву после окончания профессиональной карьеры.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.