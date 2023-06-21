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Сегодня, 16:41

Путин объявил благодарность Александру Овечкину

Мария Гусева
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность капитану «Вашингтона», советнику генерального директора московского «Динамо» Александру Овечкину, сообщает ТАСС.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», — говорится в документе.

Овечкин играл за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13, во время локаута в НХЛ. С 2018 года он занимает должность советника генерального директора московского клуба клуба. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

37-летний форвард — обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Динамо (Москва)
Владимир Путин
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