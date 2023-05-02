Пять российских хоккеистов сыграют во втором раунде плей-офф НХЛ

Сегодня, 06:36
Сегодня определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ. Последней командой, пробившейся в полуфинал конференции, стал «Нью-Джерси», обыгравший «Рейнджерс» (4-3).
В четвертьфинале Кубка Стэнли сыграют пять российских хоккеистов: вратари Сергей Бобровский («Флорида») и Илья Самсонов («Торонто»), а также нападающие Иван Барбашев («Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас») и Клим Костин («Эдмонтон»).
Также у «Вегаса» есть российский форвард Павел Дорофеев, но он не играл в матчах первого раунда плей-офф НХЛ, как и российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил травму и больше не сможет помочь команде в этом сезоне.