Пятеро россиян попали в топ-10 претендентов на «Везина Трофи»

Сегодня, 15:59
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам первой половины сезона за «Везина Трофи».
Главным кандидатом на награду является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк. В списке из десяти спортсменов присутствуют пятеро россиян.
Топ-10 претендентов на «Везина Трофи»:
1. Линус Улльмарк («Бостон»)
2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
3. Илья Сорокин («Айлендерс»)
4. Джейк Оттингер («Даллас»)
5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
7. Александр Георгиев («Колорадо»)
8. Логан Томпсон («Вегас»)
9. Петр Кочетков («Каролина»)
10. Тристан Джарри («Питтсбург»).
«Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю по итогам сезона в НХЛ. В прошлом сезоне награду получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.