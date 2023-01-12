Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:59

Пятеро россиян попали в топ-10 претендентов на «Везина Трофи»

Виталий Косик
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам первой половины сезона за «Везина Трофи».

Главным кандидатом на награду является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк. В списке из десяти спортсменов присутствуют пятеро россиян.

Топ-10 претендентов на «Везина Трофи»:

1. Линус Улльмарк («Бостон»)

2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

3. Илья Сорокин («Айлендерс»)

4. Джейк Оттингер («Даллас»)

5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

7. Александр Георгиев («Колорадо»)

8. Логан Томпсон («Вегас»)

9. Петр Кочетков («Каролина»)

10. Тристан Джарри («Питтсбург»).

«Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю по итогам сезона в НХЛ. В прошлом сезоне награду получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Источник: https://www.nhl.com/news/vezina-trophy-candidates-midway-through-2022-23-nhl-season/c-339759176
Александр Георгиев
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
Петр Кочетков
1
0
Читайте также
Стало известно, каким будет бюджет «Крыльев» в 2023 году
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер «Динамо» Власов: «Возможно, у голкиперов есть страх перед Овечкиным»