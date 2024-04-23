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Сегодня, 01:27

Рафф: «Для меня большая честь, что мне доверили помочь «Баффало» побеждать»

Сергей Разин
корреспондент
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Линди Рафф поделился впечатлениями от назначения на пост главного тренера «Баффало».

«Я благодарен руководству и владельцам клуба за эту возможность. Эта команда готова сделать следующий шаг. Для меня большая честь, что мне доверили помочь «Сэйбрз» побеждать. Это не та работа, к которой я отношусь легкомысленно. Моя цель — сделать так, чтобы игроки верили друг в друга, играли друг за друга и любили находиться в «Баффало». Нет никаких сомнений в том, что нам всем необходимо принять стоящие перед нами вызовы. Работа начинается сегодня, и я очень взволнован», — приводит слова Раффа официальный сайт клуба.

64-летний канадец сменил на этом посту Дона Гранато. Рафф уже возглавлял «Сэйбрз» с 1997 по 2013 год. За это время он довел команду до финала Кубка Стэнли, а также трижды до полуфинала. В 2007 году «Баффало» выиграл Президентский кубок.

«Баффало» в сезоне-2023/24 занял 12-е место в Восточной конференции и в 12-й раз подряд не смог выйти в плей-офф.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
Линди Рафф
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Линди Рафф возглавил «Баффало». Он приводил команду к финалу Кубка Стэнли