Рантанен стал четвертым финном, забросившим 300 шайб за карьеру в НХЛ

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен стал четвертым финским игроком, забросившим 300 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Свой 300-й гол он забил в третьем периоде матча против «Эдмонтона» с передач Уайатта Джонстона и и Алекса Петровича.

Рекорд по голам среди финнов приннадлежит Теему Селянне (684), второе место занимает Яри Курри (601), на третьей строчке — Олли Йокинен (321).

Помимо «Далласа», 29-летний хоккеист играл в «Каролине» и «Колорадо». В плей-офф на счету Рантанена 43 шайбы.