Давыдов: «В пятой игре серия закончится, и Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой»

Тренер ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов поделился впечатлениями от игры российского голкипера Сергея Бобровского в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

16 июня «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» со счетом 8:1.

«Это можно назвать разгромом со стороны «Эдмонтона». Как повлияет на Бобровского замена после пяти шайб? Несмотря на это, в пятой игре серия закончится, и Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Я в этом уверен», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч между командами пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).