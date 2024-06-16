Давыдов: «В пятой игре серия закончится, и Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой»

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Тренер ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов поделился впечатлениями от игры российского голкипера Сергея Бобровского в четвертом матче финала Кубка Стэнли.
16 июня «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» со счетом 8:1.
«Это можно назвать разгромом со стороны «Эдмонтона». Как повлияет на Бобровского замена после пяти шайб? Несмотря на это, в пятой игре серия закончится, и Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Я в этом уверен», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.
Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч между командами пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).