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Сегодня, 23:39

Давыдов: «В пятой игре серия закончится, и Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой»

Алина Савинова
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Тренер ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов поделился впечатлениями от игры российского голкипера Сергея Бобровского в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

16 июня «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» со счетом 8:1.

«Это можно назвать разгромом со стороны «Эдмонтона». Как повлияет на Бобровского замена после пяти шайб? Несмотря на это, в пятой игре серия закончится, и Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Я в этом уверен», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч между командами пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).

Источник: Metaratings.ru.
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Рашит Давыдов
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