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11 апреля, 07:20

Сандин: «Хочу поздравить Овечкина и с 900 голом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вашингтона» Расмус Сандин записал обращение к нападающему команды Александру Овечкину, который побил снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ. «Кэпиталз» во время игры с «Каролиной» (5:4 Б) опубликовали видео с комментариями хоккеистов.

«Теперь ты величайший бомбардир всех времен. Думал так даже до того, как ты установил рекорд, но я всегда говорил, что если сыграю в НХЛ 895 игр, то буду очень доволен своей карьерой. Так что, просто представить, что забил 895 голов, это довольно безумно. Просто хочу поздравить тебя и твою семью, а потом поздравить и с 900 голами», — сказал Сандин.

Брайан Маклеллан и&nbsp;Александр Овечкин.Овечкину подарили скульптуру и золотую клюшку! В Вашингтоне прошла церемония в честь великого рекорда

Овечкин в прошедшее воскресенье, 6 апреля, забил гол в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (1:4) и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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