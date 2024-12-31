НХЛ: расписание и онлайн-трансляции матчей 31 декабря и 1 января

Сегодня, 16:00
Регулярный чемпионат НХЛ продолжится в новогоднюю ночь. Предлагаем ознакомиться с расписанием ближайших матчей по московскому времени.
31 декабря, вторник
20.30 «Вашингтон» — «Бостон»
21.00 «Торонто» — «Айлендерс»
23.00 «Вегас» — «Монреаль»
1 января, среда
4.00 «Даллас» — «Баффало»
4.00 «Сан-Хосе» — «Филадельфия»
5.00 «Эдмонтон» — «Юта»
В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.