Расписание матчей «Вашингтона» в новогодние праздники 2024/2025

«Вашингтон Кэпиталз» ждет возвращения в строй капитана команды Александра Овечкина. 39-летний российский форвард выбыл из-за травмы после матча с «Ютой» в ночь на 19 ноября по московскому времени. Перелом малоберцовой кости левой ноги оставил нападающего вне игры на срок от четырех до шести недель.

Овечкин может вернуться в состав после католического Рождества до Нового года. При этом не исключено, что это случится немного раньше или позже.

Самое время ознакомиться с расписанием игр столичной команды в рождественские и новогодние праздники.

Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» с 21 декабря по 12 января (московское время):

21 декабря, 3.00. «Вашингтон» — «Каролина»

23 декабря, 1.00. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

24 декабря, 3.00. «Бостон» — «Вашингтон»

29 декабря, 1.00. «Торонто» — «Вашингтон»

30 декабря, 1.00. «Детройт» — «Вашингтон»

31 декабря, 20.30. «Вашингтон» — «Бостон»

3 января, 3.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

4 января, 20.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

7 января, 3.00. «Баффало» — «Вашингтон»

9 января, 3.30. «Вашингтон» — «Ванкувер»

11 января, 3.00. «Вашингтон» — «Монреаль»

12 января, 4.00. «Нэшвилл» — «Вашингтон»

Александр Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. На старте регулярного чемпионата-2024/25 форвард забил 15 голов и набрал 25 очков в 18 матчах. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 868 голов, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках (894) звезде «Вашингтона» осталось 26 шайб.