Расписание матчей «Вашингтона» в новогодние праздники 2024/2025

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«Вашингтон Кэпиталз» ждет возвращения в строй капитана команды Александра Овечкина. 39-летний российский форвард выбыл из-за травмы после матча с «Ютой» в ночь на 19 ноября по московскому времени. Перелом малоберцовой кости левой ноги оставил нападающего вне игры на срок от четырех до шести недель.
Овечкин может вернуться в состав после католического Рождества до Нового года. При этом не исключено, что это случится немного раньше или позже.
Самое время ознакомиться с расписанием игр столичной команды в рождественские и новогодние праздники.
Александр Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. На старте регулярного чемпионата-2024/25 форвард забил 15 голов и набрал 25 очков в 18 матчах. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 868 голов, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках (894) звезде «Вашингтона» осталось 26 шайб.