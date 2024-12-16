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Сегодня, 12:00

Расписание матчей «Вашингтона» в новогодние праздники 2024/2025

«Вашингтон Кэпиталз» проведет матчи в новогодние праздники
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Вашингтон Кэпиталз» ждет возвращения в строй капитана команды Александра Овечкина. 39-летний российский форвард выбыл из-за травмы после матча с «Ютой» в ночь на 19 ноября по московскому времени. Перелом малоберцовой кости левой ноги оставил нападающего вне игры на срок от четырех до шести недель.

Овечкин может вернуться в состав после католического Рождества до Нового года. При этом не исключено, что это случится немного раньше или позже.

Самое время ознакомиться с расписанием игр столичной команды в рождественские и новогодние праздники.

Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» с 21 декабря по 12 января (московское время):

  • 21 декабря, 3.00. «Вашингтон» — «Каролина»
  • 23 декабря, 1.00. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
  • 24 декабря, 3.00. «Бостон» — «Вашингтон»
  • 29 декабря, 1.00. «Торонто» — «Вашингтон»
  • 30 декабря, 1.00. «Детройт» — «Вашингтон»
  • 31 декабря, 20.30. «Вашингтон» — «Бостон»
  • 3 января, 3.00. «Вашингтон» — «Миннесота»
  • 4 января, 20.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»
  • 7 января, 3.00. «Баффало» — «Вашингтон»
  • 9 января, 3.30. «Вашингтон» — «Ванкувер»
  • 11 января, 3.00. «Вашингтон» — «Монреаль»
  • 12 января, 4.00. «Нэшвилл» — «Вашингтон»

Александр Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. На старте регулярного чемпионата-2024/25 форвард забил 15 голов и набрал 25 очков в 18 матчах. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 868 голов, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках (894) звезде «Вашингтона» осталось 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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