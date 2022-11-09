Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы». Актер может стать новым владельцем клуба

Актер Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы» в рамках регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:6).

Зрители матча встретили Рейнольдса аплодисментами. Ранее сообщалось, что актер может стать новым владельцем «Сенаторз». Сам Рейнольдс заявлял, что «пытается купить «Оттаву», но это очень дорого».

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/07.

В 2021 году Рейнольдс и еще один актер Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба «Рексем», который выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.