Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до трех игр

Форвард «Вегаса» Райлли Смит забил гол в пустые ворота в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2, 1-0).

Как сообщает сайт НХЛ, Смит продлил личную голевую серию в финальных матчах Кубка Стэнли до трех игр. В 2018 году нападающий «Голден Найтс» отличился в четвертом и пятом матчах финала против «Вашингтона» (1-4).

За последние 40 лет более длительные голевые серии в финалах выдавали только 5 игроков: Марио Лемье (7 игр), Уэйн Гретцки (6), Брайан Пропп, Сергей Федоров и Райан О'Райлли (у всех — по 4).

Счет в серии финала Кубка Стэнли 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 3.00 мск.