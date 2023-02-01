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Сегодня, 10:38

В ИИХФ назвали главный фактор успеха Овечкина: «Он продолжает творить историю!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии для «СЭ» отреагировал на анализ американского телеканала NBC Sports, согласно которому, при нынешнем голевом темпе хоккеисту Александру Овечкину потребуется еще 135 матчей для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Не могу представить, чтобы один хоккеист смог провести даже больше 1000 игр. Это невероятно. Я тоже был профессиональным игроком, но это просто выдающийся результат. У меня это не укладывается в голове. И он продолжает творить историю. Это восхитительно! Кажется, что сейчас Овечкин в прекрасной форме. Не думаю, что Александр гонится за рекордами. Он гонится за новыми играми. В этом успешность Овечкина», — сказал Райндль «СЭ».

На данный момент у Овечкина 812 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он идет на втором месте, уступая Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В текущем сезоне российский форвард провел 52 матча за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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