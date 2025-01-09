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Сегодня, 11:16

Райнхарт стал вторым по забитым в большинстве голам в истории «Флориды»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт вышел на второе место по забитым в большинстве голам в истории клуба.

9 января во втором периоде матча против «Юты» (4:1) хоккеист забросил шайбу после удаления форварда Барретта Хэйтона. Она стала 66-й в его карьере.

Таким образом, Райнхарт повторил рекорд форварда Скотта Мелланби, на счету которого также 66 шайб в большинстве. Однако 29-летнему канадцу удалось это сделать за гораздо меньшее количество матчей — 283 (против 552 у Мелланби). Лидирует в списке действующий капитан «Пантерз» Александр Барков с 80 голами.

Всего на счету Райнхарта в НХЛ 738 матчей, в которых он забил 287 голов и отдал 307 результативных передач.

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Сэм Райнхарт
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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