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Сегодня, 08:10

Райт забил первый гол в НХЛ в ворота «Монреаля», «Канадиенс» не выбрали его на драфте-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Шейн Райт забросил свою первую шайбу в НХЛ.
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Нападающий «Сиэтла» Шейн Райт забросил свою первую шайбу в НХЛ. Произошло это в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Молодой канадский форвард на драфте 2022 года был выбран под общим четвертым номером, хотя на протяжении всего сезона шел в рейтинге первым. Экспертами ожидалось, что «Монреаль» под первым номером выберет именно Райта, однако канадский клуб остановил свой выбор на словацком форварде Юрае Слафковском.

18-летний Шейн Райт набрал два (1+1) очка в восьми встречах регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сиэтл Кракен
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