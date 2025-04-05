Игроки «Чикаго» после матча поздравили Овечкина с повторение рекорда Гретцки

5 апреля, 04:50
Игроки «Чикаго» после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:5) выстроились, чтоб поздравить нападающего Александра Овечкина.
Овечкин в игре с «Блэкхокс» оформил дубль и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Теперь у обоих по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.
Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах, а Овечкину понадобилось 1486 игр.
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