Игроки «Чикаго» после матча поздравили Овечкина с повторение рекорда Гретцки

Игроки «Чикаго» после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:5) выстроились, чтоб поздравить нападающего Александра Овечкина.

Овечкин в игре с «Блэкхокс» оформил дубль и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Теперь у обоих по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

Игроки «Чикаго» поздравляют Александра Овечкина после матча.

Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах, а Овечкину понадобилось 1486 игр.

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