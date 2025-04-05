Реакция Овечкина на повторение рекорда Уэйна Гретцки

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на повторение снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

После того, как в матче с «Чикаго» Овечкин забил 894-й гол в регулярных чемпионатах, он поаплодировал болельщикам и отправил воздушный поцелуй.

Теперь у Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах лиги. Для достижения данного показателя россиянину понадобилось 1486 матчей, а канадцу — 1487.

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