Реакция Овечкина на повторение рекорда Уэйна Гретцки

5 апреля, 04:40
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на повторение снайперского рекорда Уэйна Гретцки.
После того, как в матче с «Чикаго» Овечкин забил 894-й гол в регулярных чемпионатах, он поаплодировал болельщикам и отправил воздушный поцелуй.
Теперь у Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах лиги. Для достижения данного показателя россиянину понадобилось 1486 матчей, а канадцу — 1487.
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