Реакция семьи Овечкина на 894-й гол хоккеиста и повторение рекорда Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

После 894-го гола Овечкин дал пять своему сыну и послал воздушные поцелуи жене Настасии и маме Татьяне, которые находятся на трибунах. Семья хоккеиста аплодировала ему стоя.

39-летнему россиянину понадобилось 1486 матчей в НХЛ, чтобы забить 894 гола в регулярных чемпионатах. Гретцки забросил такое же количество шайб за 1487 игр.

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