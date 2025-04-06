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6 апреля, 21:15

Реакция Гретцки на рекордный гол Овечкина в НХЛ

Уэйн Гретцки поздравил Александра Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ
Уэйн Гретцки обнимает Александра Овечкина после рекордного 895-го гола россиянина в НХЛ.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Уэйн Гретцки, комиссионер НХЛ Гэри Беттман, Александр Овечкин и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

6 апреля в матче против «Айлендерс» форвард забил 895-й гол в лиге и побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

Гретцки, присутствующий на игре, после гола Овечкина поднялся со своего места и поаплодировал россиянину.

После этого Гретцки спустился на лед, где проходила церемония чествования Овечкина. Канадец обнял россиянина и лично поздравил его с достижением. Затем они сделали общее фото с комиссионером НХЛ Гэри Беттманом и владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом.

Уэйн Гретцки, комиссионер НХЛ Гэри Беттман, Александр Овечкин и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Овечкин забил 895 голов за 1487 матчей в НХЛ — Гретцки потребовалось такое же количество игр, чтобы забить 894 шайбы.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в&nbsp;НХЛ.Он сделал это!!! Величайший рекорд НХЛ — теперь у Овечкина!

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