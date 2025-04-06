Эмоции семьи Овечкина после рекордного гола хоккеиста в НХЛ

6 апреля, 21:12
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
6 апреля в матче против «Айлендерс» форвард забил 895-й гол в лиге и побил рекорд Уэйна Гретцки (894).
Его мать Татьяна Овечкина, а также жена хоккеиста Настасия и его сыновья Сергей и Илья, присутствовавшие на матче, эмоционально отреагировали на достижение хоккеиста.
Позднее они спустились на церемонию чествования хоккеиста. На кубе над ареной показали заранее записанный ролик, в котором мама Александра поздравила сына с рекордом.