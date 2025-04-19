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Сегодня, 10:37

Рекордный гол Овечкина вошел в топ-10 лучших моментов регулярного чемпионата по версии НХЛ

Алина Савинова
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НХЛ разместила на своем сайте видео с лучшими эпизодами регулярного чемпионата сезона-2024/25.

В топ-10 лучших моментов попали два гола капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Это шайба, заброшенная в матче с «Чикаго» 5 апреля, после которой россиянин сравнялся с рекордом Уэйна Гретци по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, а также гол Овечкина в ворота «Айлендерс» 6 апреля, когда форвард превзошел достижение канадца.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 65 матчей за «Вашингтон», отметившись 44 заброшенными шайбами. Он довел общее число голов в регулярных чемпионатах лиги до 897. На счету Гретцки 894 шайбы.

По итогам сезона капитан «Вашингтона» разделил третье место в списке лучших снайперов в НХЛ с Тэйджом Томпсоном из «Баффало».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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