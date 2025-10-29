Ремпе получил травму после драки с Ривсом и выбыл на длительный срок

Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе выбыл на долгий срок после драки с Райаном Ривсом. Инцидент произошел в первом периоде матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе» (5:6 ОТ). Ремпе пропустил несколько ударов в голову и не смог продолжить игру. У него диагностировали травму верхней части тела. За 68 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ Ремпе набрал 11 (5+6 ) очков. «Рейнджерс» с 10 очками занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ

