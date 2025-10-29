Видео
29 октября, 15:24

Ремпе получил травму после драки с Ривсом и выбыл на длительный срок

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе выбыл на долгий срок после драки с Райаном Ривсом.

Инцидент произошел в первом периоде матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).

Ремпе пропустил несколько ударов в голову и не смог продолжить игру. У него диагностировали травму верхней части тела.

За 68 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ Ремпе набрал 11 (5+6 ) очков.

«Рейнджерс» с 10 очками занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ

3

  • igogohruhru

    на рашнмашине все подробно описано с видосами

    30.10.2025

  • Андрей Андрей

    вообще не понятно когда это было,ничего не показывали.

    30.10.2025

  • Maks

    Чистая победа Ривса?

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
