Ремпе получил травму после драки с Ривсом и выбыл на длительный срок

29 октября, 15:24
Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе выбыл на долгий срок после драки с Райаном Ривсом.
Инцидент произошел в первом периоде матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).
Ремпе пропустил несколько ударов в голову и не смог продолжить игру. У него диагностировали травму верхней части тела.
За 68 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ Ремпе набрал 11 (5+6 ) очков.
«Рейнджерс» с 10 очками занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ
igogohruhru
на рашнмашине все подробно описано с видосами
30.10.2025
Андрей Андрей
вообще не понятно когда это было,ничего не показывали.
30.10.2025
Maks
Чистая победа Ривса?
29.10.2025