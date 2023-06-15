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Сегодня, 16:08

Решающий матч «Вегаса» против «Флориды» посмотрели 2,72 миллиона зрителей. Это худший результат за 29 лет

Мария Гусева
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Трансляцию пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ между «Вегасом» и «Флоридой» (9:3) смотрели 2,72 миллиона зрителей, сообщает Sports Media Watch.

Это худший результат для пятого матча финала Кубка Стэнли за 29 лет. В 1994 году игру «Ванкувер» — «Рейнджерс», смотрели 2,41 миллиона зрителей.

В сумме пять матчей финальной серии Кубка Стэнли смотрели в среднем 2,6 миллиона зрителей, что на 2 миллиона меньше, чем было в прошлогодней серии из шести встреч между «Колорадо» и «Тампой» (4,6 миллиона).

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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