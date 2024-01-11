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Сегодня, 19:40

Решение об участии Овечкина в матче с «Сиэтлом» будет принято перед игрой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что решение об участии форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Сиэтлом» будет принято перед игрой.

По словам Карбери, которые приводит журналист Том Гулитти, 38-летний россиянин примет участие в разминке перед началом игры. Кроме того, также перед игрой будет принято решение об участии в матче канадского нападающего Тома Уилсона, который сломал нос.

Ранее стало известно, что Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона».

Россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру.

«Вашингтон» дома примет «Сиэтл» 12 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

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