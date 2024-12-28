Сегодня, 14:45
Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста.
Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой». Ранее сообщалось, что нападающий 27 декабря занимался в общей группе «Кэпиталз» без ограничений на контакты.
— Как себя чувствует Александр? Конец года близко, говорили, что к этому времени он сможет вернуться.
— Он готовится. Выйдет по готовности. Day to day. Больше ничего не смогу прокомментировать.
— Речь идет о «Торонто»?
— Не готов комментировать. Решать будут на месте.
Игра между «Вашингтоном» и «Торонто» пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.