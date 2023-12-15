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Сегодня, 23:00

«Рейнджерс» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Анахайм» 16 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 16 декабря «Рейнджерс» на своей домашней арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) примет «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Анахайм» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Рейнджерс» с 39 баллами занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате НХЛ. «Дакс» с 20 очками располагаются на 15-й строчке на Западе.

В текущем сезоне российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 27 матчей за команду в НХЛ и набрал 39 (16+23) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Матч НХЛ. НХЛ: как и где смотреть трансляции матчей в России
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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