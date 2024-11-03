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Сегодня, 20:00

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ в прямом эфире

«Рейнджерс» сыграет с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Getty Images
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«Рейнджерс» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 3 ноября. Игра пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 21.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Айлендерс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Рейнджерс» сыграли 10 матчей и набрали 15 очков, в последнем из них команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина победила «Оттаву» (2:1). У «Айлендерс» — 11 матчей и 10 очков, в предыдущей игре команда Ильи Сорокина и Семена Варламова победила «Баффало» (4:3).

ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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