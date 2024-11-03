«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Панарин забросил две шайбы

«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионате НХЛ — 5:2.

У хозяев две шайбы забросил Артемий Панарин, две голевые передачи на счету Мики Зибанежада. У гостей голы забили Брок Нельсон и Кейси Сизикас.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 35 сейвов, его соотечественник и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин тоже отразил 35 бросков.

«Рейнджерс» набрали 17 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 10 очками — на 13-й строчке.