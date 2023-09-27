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Сегодня, 04:55

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс». Варламов сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 4:2.

В воротах обеих команд с первых минут играли российские вратари. У «Рейнджерс» — Игорь Шестеркин, а у «Айлендерс» — Семен Варламов. Первого заменили в середине второго периода, за 29 минут 38 секунд на льду он отразил 10 из 11 бросков, а второго — после 40 минут игры (20 сэйвов при 24 бросках).

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» 13 октября сыграет с «Баффало», а «Айлендерс» 15 октября встретится с «Сэйбрз».

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