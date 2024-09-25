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Сегодня, 04:46

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», Панарин не набрал ни одного очка и получил травму

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Защитник «Айлендерс» Александр Романов (слева) и вратарь «островитян» Семен Варламов (справа) против нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в выставочном матче НХЛ — 6:4.

У «рейнджеров» дважды забили Зак Джонс и Крис Крайдер, по одному голу у Филипа Хитила и Адама Эдстрема.

Российский форвард команды Артемий Панарин провел на льду 12 минут, не отличился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Нападающий не смог доиграть матч из-за травмы нижней части тела.

У «островитян» две шайбы забросил Мэтью Барзал, по одному голу у Гранта Хаттона и Бо Хорвата. Российский защитник команды Александр Романов провел на льду 23 минуты и 22 секунды и не отличился результативными действиями.

У обеих команд в стартовых составах вышли российские вратари. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 16 из 18 бросков и был заменен на Джонатана Куика в середине второго периода. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 10 бросков и также был заменен в середине второго периода — вместо него появился Хенрик Тикканен.

Александр Романов
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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