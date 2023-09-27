«Рейнджерс» и «Айлендерс» сыграют в выставочном матче НХЛ в среду, 27 сентября. Матч пройдет в Нью-Йорке в «Мэдисон Свер Гарден». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

Матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» не будет транслироваться на российских телеканалах. Посмотреть игру в Нью-Йорке можно в социальной сети «ВКонтакте». Начало прямого эфира — в 2.00 по московскому времени.

В составе «Рейнджерс» есть два российских хоккеиста — вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В «Айлендерс» выступают голкиперы Илья Сорокин и Семен Варламов, защитник Александр Романов и нападающий Руслан Исхаков.

«Айлендерс» в прошедшем сезоне смогли выйти в плей-офф, в первом раунде Кубка Стэнли уступили в серии с «Каролиной» со счетом 2-4. «Рейнджерс» в первом раунде уступили «Нбю-Джерси» со счетом 2-4.