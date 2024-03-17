17 марта, 19:00
«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 17 марта. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Айлендерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
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