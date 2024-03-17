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17 марта, 19:00

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» 17 марта во ВКонтакте начнется в 20.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 17 марта. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Айлендерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка. «Айлендерс» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 73 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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