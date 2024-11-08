Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:39

«Рейнджерс» крупно проиграли «Баффало», Шестеркин пропустил 5 шайб

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:6. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб и был заменен в середине второго периода. Он отразил 8 из 13 бросков по своим воротам.

Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 19 (9+10) очков.

«Рейнджерс» с 17 очками занимают 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 11-й строчке — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы: Далин — 2 (Байрам, Маклеод), 0:26 — 0:1. Козенс — 2 (Бенсон, Куинн), 22:45 — 0:2. Томпсон — 9 (Петерка, Клифтон), 31:39 — 0:3. Гринуэй — 3 (Зукер), 32:09 — 0:4. Лафферти — 1 (Маленстин, Кребс), 33:51 — 0:5. Куилль — 4 (Джонс, Панарин), 44:21 — 1:5. Бенсон — 1 (бол., Куинн, Так), 51:55 — 1:6.

Вратари: Шестеркин (Куик, 33:51) — Луукконен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (8+8+10) — 22 (6+9+7).

Наши: Панарин (16.48/1/0) — -.

8 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Сегодня
Вчера
Неделя