«Рейнджерс» крупно проиграли «Баффало», Шестеркин пропустил 5 шайб

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:6. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб и был заменен в середине второго периода. Он отразил 8 из 13 бросков по своим воротам.

Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 19 (9+10) очков.

«Рейнджерс» с 17 очками занимают 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 11-й строчке — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы: Далин — 2 (Байрам, Маклеод), 0:26 — 0:1. Козенс — 2 (Бенсон, Куинн), 22:45 — 0:2. Томпсон — 9 (Петерка, Клифтон), 31:39 — 0:3. Гринуэй — 3 (Зукер), 32:09 — 0:4. Лафферти — 1 (Маленстин, Кребс), 33:51 — 0:5. Куилль — 4 (Джонс, Панарин), 44:21 — 1:5. Бенсон — 1 (бол., Куинн, Так), 51:55 — 1:6.

Вратари: Шестеркин (Куик, 33:51) — Луукконен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (8+8+10) — 22 (6+9+7).

Наши: Панарин (16.48/1/0) — -.

8 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.