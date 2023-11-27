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Сегодня, 23:00

«Рейнджерс» — «Баффало»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Баффало» 28 ноября во Вконтакте начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 28 ноября «Рейнджерс» на территории крытой арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке сыграет против «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ «Рейнджерс» — «Баффало» можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча бесплатно и в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Рейнджерс» с 31 баллом располагается на первой строчке в таблице Столичного дивизиона регулярки НХЛ. «Сэйбрз» с 20 очками занимают шестое место в Атлантическом дивизионе.

В текущем сезоне 32-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 29 (11+18) очков в 19 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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