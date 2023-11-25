Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

25 ноября, 23:55

«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче с 11 шайбами, Панарин набрал два очка

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Рейнджерс» дома победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У команды из Нью-Йорка российский нападающий Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Крис Крайдер оформил дубль и отдал голевую передачу. Также за команду по голу забили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер и Тайлер Питлик.

За «Брюинз» отличились Чарли Койл, оформивший дубль, Морган Гики и Давид Пастрняк.

«Рейнджерс» поднялись на первое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 19 матчах. «Бостон» опустился на вторую строчку (31 балл в 20 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)

Голы: Бонино — 1, 5:58 — 1:0. Крайдер — 12 (бол., Трочек, Густафссон), 10:56 — 2:0. Койл — 8 (Фредерик, ван Римсдайк), 13:50 — 2:1. Гики — 2 (Лауко, Форборт), 14:14 — 2:2. Крайдер — 13 (мен., Труба), 18:41 — 3:2. Пастрняк — 13 (бол., Заха), 20:26 — 3:3. Веси — 4 (Трочек, Панарин), 36:37 — 4:3. Миллер — 2 (Зибанежад, Крайдер), 39:36 — 5:3. Питлик — 1 (Веси, Гудроу), 41:26 — 6:3. Койл — 9 (ван Римсдайк, Гики), 42:29 — 6:4. Панарин — 11 (Шнайдер, Джонс), 44:38 — 7:4.

Вратари: Куик — Ульмарк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (11+12+17) — 31 (10+12+9).

Наши: Панарин (17.05/4/+1) — -.

25 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Источник: Таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Обсудить
Читайте также
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
«Они не понимают, где находятся». Джокович разгневал ВАДА, Черногорию и Косово
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранных граждан
ВКС РФ провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Премьер Баварии счел чрезвычайным положение правительства ФРГ
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Питтсбург» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

НХЛ: «Рейнджерс» победили «Бостон», «Питтсбург» — «Торонто». Расписание и результаты матчей 25 и 26 ноября