«Рейнджерс» дома сыграют с «Бостоном» предсезонный матч НХЛ в ночь на 6 октября, в пятницу. Встреча пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, начало — в 02.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Рейнджерс» — «Бостон» можно будет в прямом эфире и бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Регулярный сезон 2023 / 2024 в НХЛ начинается 11 октября. Клуб из Нью-Йорка с российским нападающим Артемием Панариным проведет первую игру 13 октября в гостях с «Баффало», а «Брюинз» встретятся 12 октября дома с «Чикаго».

Как и где смотреть видеотрансляции матчей в России можно узнать по ссылке.

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