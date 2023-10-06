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Сегодня, 00:45

«Рейнджерс» — «Бостон»: прямая трансляция матча предсезонки НХЛ (видео)

Видеотрансляция предсезонного матча НХЛ «Рейнджерс» — «Бостон» начнется в 02.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Паркер Уотерспун и Алексис Лафренье.
Паркер Уотерспун (слева) и Алексис Лафренье.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» дома сыграют с «Бостоном» предсезонный матч НХЛ в ночь на 6 октября, в пятницу. Встреча пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, начало — в 02.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Рейнджерс» — «Бостон» можно будет в прямом эфире и бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Регулярный сезон 2023 / 2024 в НХЛ начинается 11 октября. Клуб из Нью-Йорка с российским нападающим Артемием Панариным проведет первую игру 13 октября в гостях с «Баффало», а «Брюинз» встретятся 12 октября дома с «Чикаго».

Как и где смотреть видеотрансляции матчей в России можно узнать по ссылке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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