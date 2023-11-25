Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:30

«Рейнджерс» — «Бостон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Трансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Бостон» 25 ноября во Вконтакте начнется в 21.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Артемий Панарин и Винсент Трочек.
Артемий Панарин (слева) и Винсент Трочек.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в городе Нью-Йорк сыграют против «Бостона» 25 ноября. Встреча пройдет на льду спортивного комплекса «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния будут доступны в матч-центре «СЭ». Бесплатная видеотрансляция игры «Рейнджерс» — «Бостон» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу в Столичном дивизионе с 29 очками. «Брюинз» с 31 баллом занимают первое место в Атлантическом дивизионе.

В составе «Рейнджерс» в текущем сезоне российский форвард Артемий Панарин набрал 26 (10+16) очков в 18 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Кожевников рассказал, почему не удивляется результативности Кучерова в нынешнем сезоне

Новиков: «Кучеров — это явление. Не ожидал, что он превратится в мегазвезду»