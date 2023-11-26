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НХЛ

Сегодня, 00:34

«Рейнджерс» — «Бостон»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победили «Бостон» — 7:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У команды из Нью-Йорка российский нападающий Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Крис Крайдер оформил дубль и отдал голевую передачу. Также за команду по голу забили Ник Бонино, Джимми Веси, К'Андре Миллер и Тайлер Питлик. За «Брюинз» отличились Чарли Койл, оформивший дубль, Морган Гики и Давид Пастрняк.

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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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