«Рейнджерс» проиграли «Чикаго». Панарин сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блэкхокс» прервали свою восьмиматчевую серию поражений.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Чикаго» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Р. Джонсон — 2 (Маккейб, Катчук), 2:38 — 0:1. Кейн — 4 (бол., Тэйвз, С. Джонс), 28:37 — 0:2. Доми — 8 (бол., С. Джонс, Кейн), 29:37 — 0:3. Зибанежад — 13 (бол., Фокс, Панарин), 37:51 — 1:3. Рэддиш — 7 (бол., Кейн, Доми), 44:46 — 1:4. Крайдер — 12 (Зибанежад, Панарин), 57:15 — 2:4. Доми — 9 (п.в., Дикинсон, Маккейб), 58:46 — 2:5.

Вратари: Галак (58:30 — 58:46) — Мразек (Содерблум, 40:00).

Штраф: 25 — 35.

Броски: 28 (10+12+6) — 21 (4+8+9).

Наши: Кравцов (11.51/0/0), Панарин (21.09/3/0) — -.

4 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.