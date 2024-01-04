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Сегодня, 17:00

«Рейнджерс» — «Чикаго»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

Трансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Чикаго» 5 января во Вконтакте начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Ночью 5 января «Рейнджерс» на домашнем льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» сыграет против «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Чикаго» можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры НХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Клуб из Нью-Йорка занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 баллом. «Блэкхокс» с 24 очками располагаются на 15-й строчке на Западе. Подробная информация о расписании игр «Рейнджерс» в новогодние праздники доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 36 матчей и набрал 51 (23+28) очко.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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