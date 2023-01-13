Гол с передачи Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче с «Далласом»

«Рейнджерс» выиграли у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Адам Фокс с передачи россиянина Артемия Панарина. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Даллас» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Сегин — 10 (бол., Марчмент, Гурьянов), 37:53 — 0:1. Миллер — 5 (Трочек, Фокс), 59:59 — 1:1. Фокс — 9 (Панарин, Зибанежад), 61:16 — 2:1.

Вратари: Шестеркин — Эттингер.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (8+11+10+2) — 25 (6+10+9+0).

Наши: Кравцов (15.16/0/0), Панарин (22.36/2/+2) — Гурьянов (8.56/1/0).

13 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.