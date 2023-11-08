«Рейнджерс» победили «Детройт», Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе клуба из Нью-Йорка 2 (1+1) очка набрал форвард Артемий Панарин, который вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ — 20 (7+13) очков.

У «Ред Вингз» шайбой отметился нападающий Клим Костин, для которого гол стал дебютным за клуб.

«Рейнджерс» набрал 19 очков и занимает второе место в таблице «Востока». У «Детройта» — 15 очков и 6-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Детройт» — 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)

Голы: Трочек — 2 (Густафссон), 1:40 — 1:0. Крайдер — 9 (бол., Густафссон, Панарин), 27:31 — 2:0. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Крайдер), 28:15 — 3:0. Панарин — 7 (Лафренье), 31:21 — 4:0. Куилль — 3 (Джонс, Шнайдер), 34:10 — 5:0. Расмуссен — 2 (Чиаро, Питри), 47:55 — 5:1. Костин — 1 (Чиаро, Фишер), 48:15 — 5:2. Копп — 5 (Комфер, Хуссо), 53:49 — 5:3.

Вратари: Куик — Хуссо (57:07).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (13+13+6) — 28 (5+7+16).

Наши: Панарин (17.32/4/+1) — Костин (10.15/2/+2).

8 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.