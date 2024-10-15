«Рейнджерс» дома победили «Детройт», Панарин сделал три результативные передачи

«Рейнджерс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев забили Крис Крайдер, Алексис Лафренье, Рейли Смит и Мика Зибанежад. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи и был признан второй звездой матча.

Единственный гол гостей на счету Дилана Ларкина.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32 и был признан третьей звездой встречи.

«Рейнджерс» вышли на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 5 очками в 3 матчах. «Детройт» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.

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«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Джонс), 11:45 — 1:0. Ларкин — 2 (Холл, Кейн), 19:58 — 1:1. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 37:05 — 2:1. Смит — 1 (Зибанежад), 44:51 — 3:1. Зибанежад — 1 (п.в., Панарин, Труба), 58:38 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Лайон (57:16 — 58:38).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (10+10+8) — 32 (9+14+9).

Наши: Панарин (20.37/1/+1) — Тарасенко (14.47/3/0).

15 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17 510 зрителей.